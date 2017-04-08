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Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe cevabı

Cumhurbaşkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözlerine İstanbul'da cevap verdi.

08.04.2017 - 17:52
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Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe cevabı

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Büyük İstanbul Buluşması'nda milyonlarca vatandaşa hitap etti.

KILIÇDAROĞLU'NDA 'KONTOLLÜ DARBE' CEVABI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 15 Temmuz için 'konrollü darbe' diyen Kılıçdaroğlu'na; "Çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbedir' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk... Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na kontrollü darbe cevabı VİDEO

"KILIÇDAROĞLU GİBİ BİR FELAKETE MARUZ KALINMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ"

"CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi bu." sözleriyle İstanbul Yenikapı'daki mitingden karşılık verdi.

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