Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Erdoğan bir konuşma yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"CUMHURİYET SEMAYA YAKLAŞAN BİR DEVLETTİR"

"Milletin evine hoşgeldiniz. Her birinize teşekkür ediyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Cummhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla birleşmiş son fidanı olarak doğdu. Köklerine daha sıkı sarılan semaya daha çok yaklaşan bir devlettir. Cumhuriyeti kuran ve kendilerini rahmetle yad ettiğimiz başta Kemal atatürk'ün ve arkadaşlarının belirlediği bir hedef vardı.

"MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'DA SAHİP ÇIKTI"

Tam tersine Türkiye ne zaman muasır medeniyet yönünde kalkınma hamlesi başlatsa, birileri çıkıp Cumhuriyeti, korumak adına buna engel olmuştur. Daha önceki darbelerde içinde La Havle çeken milletimiz, bu defa özgürlüğüne ve devletine sahip çıkmak için sokaklara ve meydanlara inmiştir. 15 Temmuz gecesi aynı ruh, aynı heyecan, aynı azim bir kez daha dirilmiş, milletimiz ülkesine, devleteine, bayrağına ve ezanına sahip çıkmıştır. Türkiye şehitler verdi. Tıpkı Malazgirt'te, Söğüt'te, tıpkı 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin önündeki gibi yeni bir dönem açtı.

Başbakanlık bünyesinde yürütülen hazırlık planlamaları oluşturulan eylem planıyla son aşamaya geldik. 100. yıl kutlamalarımız aşama aşama 2023'e kadar sürecektir.

Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim resepsiyonu konuşması VİDEO

2017 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ

Cumhurbaşkanı, 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri alan isimleri de konuşmasında açıkladı. İşte o isimler;

Sosyal Bilimler- Prof. Dr. İlber Ortaylı

Müzik- Göksel Baktagir

Sinema- Yavuz Turgul

Geleneksel Sanatlar- Ali Toy

Resim- Selahattin Kara

Vefa Ödülü- Merhum Nurettin Topçu'nun hatırasına