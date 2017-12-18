taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle düzenlenen Anadolu Dünya Dolu etkinliğinde konuştu. Etkinliğe Quaresma ve Gomis'in de aralarında olduğu birçok yıldız isim katıldı.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 16:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın oğlunun cenazesine katıldıktan sonra Ankara'ya geçti.

Erdoğan, burada AK Parti'nin organize ettiği Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle düzenlenen Anadolu Dünya Dolu etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"ENSAR İLE MUHACİRİN BULUŞMASI VAR"

"Sanat camiamızın değerli temsilcilerine, sporcularımızın değerli temsilcilerine aramıza hoş geldiniz diyorum. Bugün burada şüphesiz ki ensar ile muhacirin buluşması var. Dünya Göçmenler Günü programının başarılı geçmesini diliyorum.

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması- VİDEO

"BİZ ÖNCE İNSAN OLARAK BAKIYORUZ"

Bugün Türkiye dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi olmasına rağmen diğer yerlerde sergilenen çirkinliklerin hiçbirinin yaşanmadığı bir ülkedir. Biz renginden kültüründen önce insan olarak bakıyoruz. Karşınızdakini önce insan olarak gördüğünüzde ona insana yakışmayan bir davranış sergileme imkanı zaten olamaz.

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması


"İSPANYA YAHUDİLERİ KOVDUĞUNDA ECDADAMIZ KAPILARI AÇTI"

Siz bakmayın bugün Avrupa'nın Amerika'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi de göçmenler tarafından meydana getirilmiştir. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya'da Yahudileri kovulduklarında bizim ecdadımız onlara kapılarını açmışlardır. Polonyalı muhalifler gidecekleri yer bulamadıklarında İstanbul'un yanı başında onlara yer göstermişizdir.

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması


Bugün de Suriye'den, Irak'tan başka yerlerden kardeşlerimiz başları sıkıştığında hemen Anadolu'ya yönelmişlerdir. Doğru da yapmışlardır. Kardeş bu zamanda kardeştir. İyi günde dost çok olur, önemli olan kötü günde dost olmaktır.

"AVRUPA'NIN KENDİNİ SORGULAMA VAKTİ GELMİŞTİR"

Avrupalı kimi bakanlar sığınmacıları kastederek hepsini denize dökmek lazım, boğulsalar da umrumuzda değil diyebiliyorlarsa orada insanlık ölmüş demektir. Akdeniz'de, Ege'de, Avrupa'ya giden kırık dökük teknelerdeki insanları kurtarmak için gemi göndermek yerine savaş helikopteri göndermeyi teklif eden yazarlar Avrupa'da revaçtaysa durum vahim demektir. Avrupa'nın kendini sorgulama vakti gelmiştir.

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması


"KÖLELİK ŞU ANDA DA DEVAM EDİYOR"

Libya, Afrika ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyenler için adeta bir transit durak görevi görüyor. Bugün 700 bin göçmenin başka bir yere gidemediği için Libya'da mahsur kaldığı ifade ediliyor. Modern kölelerin alınıp satıldığı pazarların açılmasına yol açmıştır. Köle demek illa boynuna zincir vurulan insan demek değildir. Petrol paralarının yüksek teknoloji gelirlerinin sadece bir aylık bedeli ile tamamı kurtarılabilecek bu kişilerin 1000 liraya şartsız, süresiz çalışmaları tüm insanlığı bedbaht etmeye yeter."

YILDIZLAR DA ORADA

Erdoğan'ın konuştuğu etkinliğe Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quareasma, Fenerbahçe Doğuş'un yabancı basketbolcuları, Fenerbahçe Futbol Takımı'ndan Vincent Janssen, Elif Elmas,Galatasaray'dan Muslera, Gomis, Antalyaspor'dan Eto'o, eski Fenerbahçeli Sow da katıldı.

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Kudüs çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında BM'ye seslendi: Kudüs'e sahip çıkın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibutili mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Külliye'de bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan Battal İlgezdi açıklaması
İçişleri Bakanlığı "Başkan İlgezdi ile ilgili yeni soruşturmalar sürüyor." açıklamasında bulundu.
Hüseyin Çapkın tahliye edildi
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında Hüseyin Çapkın'ın tahliyesi ancak ev hapsine karar verildi. Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluğu devam edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

67
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM