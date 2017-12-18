Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın oğlunun cenazesine katıldıktan sonra Ankara'ya geçti.

Erdoğan, burada AK Parti'nin organize ettiği Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle düzenlenen Anadolu Dünya Dolu etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"ENSAR İLE MUHACİRİN BULUŞMASI VAR"

"Sanat camiamızın değerli temsilcilerine, sporcularımızın değerli temsilcilerine aramıza hoş geldiniz diyorum. Bugün burada şüphesiz ki ensar ile muhacirin buluşması var. Dünya Göçmenler Günü programının başarılı geçmesini diliyorum.

Cumhurbaşkanı'nın Dünya Göçmenler Günü konuşması- VİDEO

"BİZ ÖNCE İNSAN OLARAK BAKIYORUZ"

Bugün Türkiye dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi olmasına rağmen diğer yerlerde sergilenen çirkinliklerin hiçbirinin yaşanmadığı bir ülkedir. Biz renginden kültüründen önce insan olarak bakıyoruz. Karşınızdakini önce insan olarak gördüğünüzde ona insana yakışmayan bir davranış sergileme imkanı zaten olamaz.





"İSPANYA YAHUDİLERİ KOVDUĞUNDA ECDADAMIZ KAPILARI AÇTI"

Siz bakmayın bugün Avrupa'nın Amerika'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi de göçmenler tarafından meydana getirilmiştir. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya'da Yahudileri kovulduklarında bizim ecdadımız onlara kapılarını açmışlardır. Polonyalı muhalifler gidecekleri yer bulamadıklarında İstanbul'un yanı başında onlara yer göstermişizdir.





Bugün de Suriye'den, Irak'tan başka yerlerden kardeşlerimiz başları sıkıştığında hemen Anadolu'ya yönelmişlerdir. Doğru da yapmışlardır. Kardeş bu zamanda kardeştir. İyi günde dost çok olur, önemli olan kötü günde dost olmaktır.

"AVRUPA'NIN KENDİNİ SORGULAMA VAKTİ GELMİŞTİR"

Avrupalı kimi bakanlar sığınmacıları kastederek hepsini denize dökmek lazım, boğulsalar da umrumuzda değil diyebiliyorlarsa orada insanlık ölmüş demektir. Akdeniz'de, Ege'de, Avrupa'ya giden kırık dökük teknelerdeki insanları kurtarmak için gemi göndermek yerine savaş helikopteri göndermeyi teklif eden yazarlar Avrupa'da revaçtaysa durum vahim demektir. Avrupa'nın kendini sorgulama vakti gelmiştir.





"KÖLELİK ŞU ANDA DA DEVAM EDİYOR"

Libya, Afrika ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyenler için adeta bir transit durak görevi görüyor. Bugün 700 bin göçmenin başka bir yere gidemediği için Libya'da mahsur kaldığı ifade ediliyor. Modern kölelerin alınıp satıldığı pazarların açılmasına yol açmıştır. Köle demek illa boynuna zincir vurulan insan demek değildir. Petrol paralarının yüksek teknoloji gelirlerinin sadece bir aylık bedeli ile tamamı kurtarılabilecek bu kişilerin 1000 liraya şartsız, süresiz çalışmaları tüm insanlığı bedbaht etmeye yeter."



YILDIZLAR DA ORADA

Erdoğan'ın konuştuğu etkinliğe Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quareasma, Fenerbahçe Doğuş'un yabancı basketbolcuları, Fenerbahçe Futbol Takımı'ndan Vincent Janssen, Elif Elmas,Galatasaray'dan Muslera, Gomis, Antalyaspor'dan Eto'o, eski Fenerbahçeli Sow da katıldı.