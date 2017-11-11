Cumhurbaşkanı, İstanbul'da konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan, programları kapsamında İstanbul'da.

Erdoğan, Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"CHP BELEDİYESİ OSMANLI ESERLERİNİ YIKTI"

Fatih'te selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum, tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi. Sadece Fatih Sultan Mehmet döneminde bu şehre 500 eser kazandırılmıştır. Ayağa kaldırdığımız ecdattan kalma her eserle adeta İstanbul'a yeniden fethediyoruz.

"ŞEHİRLERİMİZİN KİRLETİLMESİNE DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Şehirlerimiz gecekonduların zevksiz binaların istilasına uğradı. Dikey yapılaşmaya illerimizde ilçelerimizde müsaade etmeyelim. Bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır. Şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Çirkin binalarla şehirlerimizin kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizin, yaylalarımızın çirkin binalarla istilasına izin vermemeliyiz. Modernleşmeyi tarihimizle bütünleştirirsen bu değer ifade eder, aksi halde bunda kaçak vardır.

"RESTORASYON CELLATLARI KOL GEZİYOR"

Geçtiğimiz 15 yılda sınırlarımızın içinde ve dışında tarihimizi ayağa kaldırma mücadelesini verdik. Dönemimizde yılda ortalama 250 restorasyon projesi hayata geçirildi. 5000 eseri teker teker saymaya kalksam saatler sürer. Hala önünde geçemediğimiz şekilde tarih ve kültür cellatları kol geziyor. Restorasyon adı altında asırlık taşlar yerine çimento dökülüyor.