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Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesi sonrası konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesi sonrası yaptığı açıklamada AB'nin mülteciler konusunda sözünü tutmadığının altını çizdi.

08.07.2017 - 18:07
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Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesi sonrası konuşması

Almanya Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesi sona erdi.

Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"PKK HER YIL AVRUPA'DA HARAÇ TOPLUYOR"

"Terörle mücadeleyi müzakere ettik. Terörle mücadele eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı; "Bugün Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Terörle mücadeleyi tek başımıza yapmak zorunda kalıyoruz. PKK,  her yıl Avrupa'dan binlerce haraç toplayabiliyor. Ülkemizde kan dökmüş insanların korunup kollandığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"15 TEMMUZUN MİLİTANLARI BATI'DA SAKLANIYOR"

"15 Temmuz gecesi kanlı darbe girişiminde bulunan terör örgütü militanları Batı ülkelerini kendilerine güvenli liman olarak görüyor. Bu durum milletimizi rencide etmektedir. Bu toplantıda bu duruma bir kez daha dikkat çektik. Sınırlarımızın yanı başında terör örgütlerinin desteklenmesine sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Dün bölgede dağıtılan ve namlusu bize dönen silahların ilerleyen günlerde başka yerlerde kullanılmayacağının garantisi yoktur."

AB'nin sığınmacılar için verdiği sözü tutmaması manidardır VİDEO

"AB MÜLTECİLER KONUSUNDA SÖZÜNÜ TUTMADI"

"Şu ana kadar 3 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz ve harcamamız 30 milyar dolara ulaşmış durumda. Hiçbir ülke bu yardımı yapmıyor. Bütün bunları yaoarken AB'nin bize verdiği söz 3+3 6 milyor eurodur ama ulaşan 800 milyon eurodur. Rakamlar saptırılıyor. Proje gelmedi deniyor. Proje uygulandı. Buyursunlar; Kilis''e G.Antep'e Mardin'e gelsinler. Orada insanların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını görsünler. Uluslararası toplumun sorumluluk paylaşımının gerekli olduğunun altını çizdim. Avrupa Birliği'nin ülkemizdeki sığınmacılar için verdiği sözü tutmaması manidardır."

"Katar konusunda kışkırtmalara prim verilmemesini istiyoruz. Başta şahsım olmak üzere sorunun çözülmesi için tüm diplomatik çabaları gösterdik."

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