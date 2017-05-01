Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Hindistan Yeni Delhi'de iş adamlarına bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"YATIRIM YAPMAK İSTEYENE KOLAYLIK SAĞLARIZ"

"İkili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhinde gerçekleştiği bir gerçektir. Karşılıklı yatırımların artırılmasını ve ticaret hacminin hızla dengelenmesini önemli görüyorum. Ülkemize yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız.





"DAHA FAZLA TURİST BEKLİYORUZ"

Hindistan'dan biz çok daha fazla turist bekliyoruz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyorum. Turist sayılarının artırılması ulaşımın geliştirilmesini ve gerekli kılıyor. THY ve Atlas Jet, sefer sayıları ile güzargahlarını artırmak istiyorlar."

DENGESİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan iki ülke arasındaki ticaret hacminde dengesizlik göze çarpıyor. Türkiye'nin Hindistan'dan yaptığı ithalat 6 milyar dolarken, ihracat ise 650 milyon dolarda kaldı.

Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ziyaret ticaret hacmindeki dengesizliğin giderilmesi açısından da önem taşıyor.