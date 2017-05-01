taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5536
EURO
3,8701
ALTIN
144,31
PETR
51,8900

Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da Hindistan-Türkiye İş Zirvesi'nde konuşma yaptı.

01.05.2017 - 09:27
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Hindistan Yeni Delhi'de iş adamlarına bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"YATIRIM YAPMAK İSTEYENE KOLAYLIK SAĞLARIZ"

"İkili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhinde gerçekleştiği bir gerçektir. Karşılıklı yatırımların artırılmasını ve ticaret hacminin hızla dengelenmesini önemli görüyorum. Ülkemize yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız.

Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'da iş adamlarına konuştu

"DAHA FAZLA TURİST BEKLİYORUZ"

Hindistan'dan biz çok daha fazla turist bekliyoruz. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyorum. Turist sayılarının artırılması ulaşımın geliştirilmesini ve gerekli kılıyor. THY ve Atlas Jet, sefer sayıları ile güzargahlarını artırmak istiyorlar."

DENGESİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ

Öte yandan iki ülke arasındaki ticaret hacminde dengesizlik göze çarpıyor. Türkiye'nin Hindistan'dan yaptığı ithalat 6 milyar dolarken, ihracat ise 650 milyon dolarda kaldı.

Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ziyaret ticaret hacmindeki dengesizliğin giderilmesi açısından da önem taşıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

42
Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

Karamollaoğlu'ndan CHP'ye AİHM desteği

138
Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

Emenike'den Iraklı futbolcuya ırkçı hareket

33
Adana'da Suriyeli gerginliği

Adana'da Suriyeli gerginliği

27
Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da resmi törenle karşılandı

5
Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

Saplantılı aşığını öldüren kızın ifadesi şaşırttı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM