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Cumhurbaşkanı'nın Kahramankazan konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da Çiftçilerle İftar programı sonrası konuşuyor.

22.06.2017 - 21:43
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cb

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı sebebiyle iftar programlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı bu kapsamda 15 Temmuz sonrası Kahraman ünvanı alan Kahramankazan'da çiftçilerle yaptığı iftar sonrası hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Son yıllarda yaşadığımız gelişmeler askerlik ve tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Endüstriyel tarımı başarmamız lazım bunun için 123 milyar lira tarım ve hayvancılık desteği verdik.

Topraklarımız nasıl şehidimizin kanıyla yoğrulup vatan oluyorsa, çiftçilerimizin alın teriyle yoğrulup bereketli oluyor. Tarım arazilerinin toplulaştırılması konusunu düşünmemiz lazım. Parçalanmış tarlaları toplulaştırırsak bereket gelir.

Detaylar gelecek...

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