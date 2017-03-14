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Cumhurbaşkanı'nın Tıp Bayramı konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'ya yüklenerek; 'Onları Srebrenitsa katliamından tanırız' dedi.

14.03.2017 - 13:36
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Cumhurbaşkanı'nın Tıp Bayramı konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına katıldı.

Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı konuşmada tıp camiası için; "İnsanın kendini en çok çaresiz hissettiği o kritik zamanda imdada ilk sizler yetişiyorsunuz. Şahsen böylesine önemli bir mesleği icra eden sağlık emekçileriyle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. 14 Mart bu ülkenin okumuş gençliğinin iftiharıdır." ifadelerine yer verdi.

112 ACİL SERVİS'İN FEDAKARLIĞI

"98 yıl önce 14 Mart'ta şaha kalkan direniş ruhunun bügün de sağlık camiamızda devam ettiğini görüyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 112 Acil Servis görevlilerimizin nasıl fedakarca çalıştığını çok iyi biliyoruz."

Erdoğan: Onları Srebrenitsa katliamından tanırız VİDEO

"HOLLANDA'YI BOSNA'DAN TANIRIZ"

Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz cumartesi akşamı Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya faşistçe uygulamalar yapan Hollanda'ya sert sözlerle yüklendi ve şunları söyledi; "Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrnitsa katliamından tanırız. Onların karakterinin, cibiliyetinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Bu milletin anlı aktır ama onların anlı kapkaradır."

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