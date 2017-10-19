Cumhurbaşkanı'nın TRT WORLD FORUM konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, programları kapsamında İstanbul'da.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT WORLD FORUM'a katıldı.

Cumhurbaşkanı'nın buradaki konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"GÜÇLÜ OLANIN HAKLI OLDUĞU BİR DÜNYA KABUL EDİLEMEZ"

"Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil.

"TERÖRİSTLER AVRUPA'DA ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA DOLAŞIYOR"

İsim vererek konuşacağım, gizli konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü şu anda TRT World, bütün dünyaya bu yayını yapıyor. Herkesin bazı gerçekleri bilmesi lazım. Bakın Almanya'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim ve bu 4 bin 500 dosyanın hiçbirinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi elini kolunu sallaya sallaya başta Almanya olmak üzere Avrupa'da dolaşıyor. Hani PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Terör örgütüyse bak ben sana dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et. Yok. FETÖ terör örgütü aynı durum onunla da ilgili var."

Bu devran böyle dönmez benim milletim AK Parti iktidarına süresiz vize verdi. Şimdi 2019da bir devran daha değişecek. Milletim başkanlık sistemini onaylarsa çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Karar alma mekanizmaları çok daha yoğun bir şekilde çalışacak.

Cumhurbaşkanı moderatörün 'Bir arkadaşım sormamı istedi Türkiye neden Suriye'ye yardım yapıyor, bir karşılık mı bekliyor' sorusu üzerine; "O arkadaşınıza söyle bizim geleneklerimizde veren el alan el hayırlıdır anlayışı var. Mağdura, mazluma uzanan el anlayışı var. 2011'de Somali'ye ilk kez biz gittik. Şimdi 2011'deki Somali yok, çok değişti. Somali'de ciddi manada bir büyükelçilik bizim var. Bunun dışında da 400 dönüm arazi üzerinde askeri eğitim merkezi kurduk. Oradaki askerin eğitimini yapalım diye. 600 bine yakın insan bazı Budist teröristler tarafından öldürülüyor. Tehditle topraklarını terk ediyor. Her inancın, teröristi olur, bunlar yoga yapıyor, şöyle yumuşaktır, böyle yumuşaktır diye kimse kimseyi kandırmasın. " dedi.