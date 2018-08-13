Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın dolar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu belirterek liradaki değer kaybına ilişkin, "Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" diyen Kalın'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"YİNE YANILACAKLAR"

"Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Her şey çöktü, bitti.' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar.

Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."