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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Kudüs tepkisi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Reddediyoruz, kınıyoruz" dedi.

İHA | 06.12.2017 - 22:30..
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kudüs

Amerika Birleşik Devletlerinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan tepki geldi.

"REDDEDİYORUZ VE KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika’nın Kudüs kararına ilişkin "Amerikan Yönetimi’nin Kudüs’le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM Kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır" diye tepki gösterdi.

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