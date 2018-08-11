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Cumhuriyet, Amerika'nın sesi oldu

Amerika, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açtı; Cumhuriyet Gazetesi de tarafını belli etti.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 09:23..
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ABD Başkanı Donald Trump... Evanjelistlerin güdümüne girdi, Türkiye'ye karşı büyük bir ekonomik savaş başlattı.

Savaşı, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açık açık ilan etti: "Brunson, Amerika'ya dönene kadar Türkiye'ye yaptırım uygulayacağız"

Trump da Twitter hesabından Türkiye'ye yönelik küstah sözlerini sürdürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başlatılan bu ekonomik savaşın kazanan tarafının Türkiye olacağını söyledi, piyasalara güven verdi.

AMERİKAN CUMHURİYET'İ

Cumhuriyet Gazetesi ise tarafını açık açık belli etti.

"Batıyoruz" manşetleri atmaya başlayan gazete, Amerika'nın küstah tehditlerini de sitesine taşıdı.

Cumhuriyet, Amerika'nın sesi oldu

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