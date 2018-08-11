Cumhuriyet, Amerika'nın sesi oldu

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Şırnak'ta İHA'nın tespit ettiği 4 terörist vuruldu

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Taksim Camii’nde gün batımı mest etti

1 Taksim Camii'nin eşsiz manzarası Kaba inşaatının ardından minarelerinin de bitme aşamasına geldiği Taksim Camii'nin eşsiz manzarasıyla havadan çekilen gün batımı görüntüleri görenleri mest etti.

2 Halk TV'de Türkiye iflasa mı gidiyor kj'si Halk TV, ABD ile yaşanan krizi adeta 'müjdeleyen' bir altyazıyla duyurdu.

3 Başkan'a hakaret pankartı taşıyan ODTÜ'lüler serbest Mezuniyet töreninde taşıdıkları pankartlar nedeniyle gözaltına alınan ODTÜ'lü 4 öğrenci hakkında 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı

4 Tarikat ve cemaatlere denetleme mekanizması yolda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemaat ve tarikatların denetlenmesi için bir kontrol mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledi.

5 Gladyatörler şehri ziyaretçilerini büyülüyor UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı Osmanlı yapılarıyla da kaynaşmış, Stratonikeia Antik Kenti her yıl gün yüzüne çıkarılan yeni eser ve yapılarla ziyaretçileri ağırlıyor.

6 Norveç hükümeti yüzlerce bağımlıya ücretsiz eroin verecek Avrupa genelinde aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin en fazla yaşandığı ülkelerden Norveç'te hükümet, bağımlılığı ciddi düzeyde olan kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için eroin dağıtacak.