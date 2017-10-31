Cumhuriyet davasında tahliye yok

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri dahil 20 sanığın yargılandığı dava, devam ediyor. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı talep etmişti.
TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM
Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
KAÇ GÜNDÜR TUTUKLULAR
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 1 yıldır, muhabir Ahmet Şık 304 gündür, muhasebe çalışanı Emre İper 207 gündür tutuklu bulunuyor.