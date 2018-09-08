Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

Cumhuriyet Gazetesi'nin terör örgütleriyle ilişkisi son yıllarda birçok kez gündeme geldi.

PKK YERE İZMARİT ATMIYOR HABERİ

Can Dündar yönetimindeyken gazetenin muhabirleri Kandil'e çıkarak terör örgütü PKK hakkında güzellemeler yaptı.

MİT TIRLARI KUMPASI

Yine Can Dündar'ın döneminde; gazete FETÖ'nün kumpaslarında servis aracı olarak kullanıldı.

Cumhuriyet gazetesinde büyük bir değişime gidildi.

Gazetenin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı, yapılan toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"BİR SÜREDR EKSİKLİĞİNİ GÖRDÜĞÜMÜZ..."

Açıklamada; "Bir süredir eksikliğini gördüğümüz ATATÜRK ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geri dönmüş bulunuyor. Cumhuriyet gazetesi bir dava gazetesidir. Bu davanın temel ilkeleri Vakıf Senedi’nde tespit edilmiştir ve yukarıda tekrarlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

YENİ YAYIN YÖNETMENİ

Cumhuriyet'in yeni Yayın Yönetmeni ise Aykut Küçükkaya oldu.

Cumhuriyet'in PKK'yı cici gösterme çabası haberi