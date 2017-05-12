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Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alındı.

12.05.2017 - 08:23
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Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

oğzu güven

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alındı.

TWITTER'DAN DUYURDU

Güven gözaltına alındığı Twitter adresinden duyurdu.

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

ŞEHİT BAŞSAVCI İÇİN İNTİKAM BAŞLIĞI ATMIŞTI

Cumhuriyet.com.tr geçtiğimiz günlerde şüphelerle dolu bir trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı'nın ölüm haberiyle ilgili; "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde intikam dolu bir başlık atmıştı.

FETÖ'nün paralı itleri Emre Uslu ve Tuncay Opçin de Cumhuriyet Başsavcısı'nın şehadetiyle ilgili iğrenç paylaşımlar yapmıştı.

Cumhuriyet'ten Başsavcı'nın ölümüne intikam başlığı haberi
Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

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