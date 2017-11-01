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Cumhuriyet'in finansörü Osman Kavala çıktı

Cumhuriyet davasındaki yazışmalara göre; gazetede para bitince yetkililer Osman Kavala'nın yardıma koşmasını istedi.

01.11.2017 - 10:07
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Cumhuriyet'in finansörü Osman Kavala çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala, tutuklandı.

Kavala'nın tutuklanmasından sonra gerçekler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

YAZIŞMA DOSYAYA GİRDİ

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık'ın da yargılandığı mahkeme dosyasına bir yazışma eklendi.

PARA LAZIM

Yazışmalarda, Aydın Engin'in Cumhuriyet gazetesinin AB fonlarından yararlanabilmesi için Osman Kavala'dan yardım istediği görülüyor.

Kavala'nın da bu talebe olumlu yanıt vererek gerekli çalışmalar için buluşma ayarladığı ortaya çıktı.

AYDIN ENGİN İLE OSMAN KAVALA ARASINDAKİ DİYALOG

Aydın Engin'in, Osman Kavala'ya, "Ben mi sana geleyim (ofisin değişmediyse) yoksa sen mi bana (gazeteye) gelirsin?" diye sorduğu, Osman Kavala'nın da, "Çok zahmet olmazsa gelebilir misin? Eski ofise. Elmadağ Kahve Dünyası'nın üstünde 3. Kat saat 12, 14 veya 18 olabilir" dediği, Aydın Engin'in de "18.00'de sendeyim. OK?" dediği tutanaklarda yer aldı.

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