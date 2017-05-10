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Cumhuriyet'ten Başsavcı'nın ölümüne intikam başlığı

Gazete, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" diyerek diğer savcılara adeta göndermede bulundu.

10.05.2017 - 12:51
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Cumhuriyet'ten Başsavcı'nın ölümüne intikam başlığı

Cumhuriyet'ten Başsavcı'nın ölümüne intikam başlığı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, cezaevine giderken Bozburun mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Başsavcı Alper, darbe girişiminin ardından ilk iddianameyi hazırlayan isim olmuştu.

CUMHURİYET GAZETESİNDEN İNTİKAM BAŞLIĞI

FETÖ ile mücadelenin önemli isimlerinden olan Mustafa Alper'in ölümü haber merkezlerine 'flaş' olarak geçilirken Cumhuriyet gazetesi haberi "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" başlığıyla gördü.

Tepki toplayan gazete başlığı kısa sürede değiştirdi.

Cumhuriyet'ten Başsavcı'nın ölümüne intikam başlığı

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