taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.974
USD
5,3862
EURO
6,2565
ALTIN
210,26
PETR
72,4700

Cüneyt Arkın'ın hastane fotoğrafı

Hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın’ı dostları ziyaret etti.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Magazin

Silivri’deki yazlığında tatil yaparken rahatsızlanan Türk Sineması’nın Malkoçoğlu lakaplı büyük aktörü Cüneyt Arkın’ı, dostu Yılmaz Ulusoy hasta yatağında yalnız bırakmadı.

Cüneyt Arkın'ın hastane fotoğrafı

Cüneyt Arkın, yakın dostunu hastane odasında görünce duygusal anlar yaşadı. Arkın, “Hayatta attığım her adımda önce eşim Betül’ün sonra Yılmaz dostumun katkısı var” dedi.

"CÜNEYT'E MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF EDİLDİ"

Usta oyuncunun sağlık durumunu yakından takip eden Yılmaz Ulusoy ise , “Kendisini sık sık ziyaret ederek, eski günleri yad edeceğiz. Cüneyt hayata da, sevdiklerine de çok bağlıdır. Bizi bırakıp gitmez. O hepimizin Malkoçoğlu’su. Cüneyt Bey memleket meseleleriyle yakından ilgilidir. Her zaman çok vatanperver bir insan olmuştur… Kendisine bu karakterinden dolayı dört kez milletvekilliği teklifi geldi ancak hep uzak durmasını tavsiye ettim. Çünkü o bütün Türkiye’nin sevgilisi. O da hak verdi ve hiç siyasete girmedi. İyi de etti” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

80
PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

60
Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

226
Luanna Perez Türkiye'de

Luanna Perez Türkiye'de

40
Abdullah Gül'ün tutuklanan doktoru ifade verdi

Abdullah Gül'ün tutuklanan doktoru ifade verdi

47
CHP, Ordu'daki felaketin ardından siyasi çıkar peşinde

CHP, Ordu'daki felaketin ardından siyasi çıkar peşinde

194
Kourtney Kardashian aldatıldı

Kourtney Kardashian aldatıldı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM