Cüneyt Arkın'ın hastane fotoğrafı

Silivri’deki yazlığında tatil yaparken rahatsızlanan Türk Sineması’nın Malkoçoğlu lakaplı büyük aktörü Cüneyt Arkın’ı, dostu Yılmaz Ulusoy hasta yatağında yalnız bırakmadı.

Cüneyt Arkın, yakın dostunu hastane odasında görünce duygusal anlar yaşadı. Arkın, “Hayatta attığım her adımda önce eşim Betül’ün sonra Yılmaz dostumun katkısı var” dedi.

"CÜNEYT'E MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF EDİLDİ"

Usta oyuncunun sağlık durumunu yakından takip eden Yılmaz Ulusoy ise , “Kendisini sık sık ziyaret ederek, eski günleri yad edeceğiz. Cüneyt hayata da, sevdiklerine de çok bağlıdır. Bizi bırakıp gitmez. O hepimizin Malkoçoğlu’su. Cüneyt Bey memleket meseleleriyle yakından ilgilidir. Her zaman çok vatanperver bir insan olmuştur… Kendisine bu karakterinden dolayı dört kez milletvekilliği teklifi geldi ancak hep uzak durmasını tavsiye ettim. Çünkü o bütün Türkiye’nin sevgilisi. O da hak verdi ve hiç siyasete girmedi. İyi de etti” dedi.