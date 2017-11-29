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Dağdan atlayıp uçağa bindiler

Fransız iki wingsuit pararaşütçüsü, bir ilke imza atarak Jungfrau dağının zirvesinden atlayarak tek motorlu uçağa havada binmeyi başardı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 10:55..
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Vince Reffet ve Fred Fugen, İsviçre'deki Jungfrau dağının 4 bin 158 metre yüksekliğindeki zirvesine çıktı. Özel wingsuit kıyafetini giyen paraşütçüler, dağın zirvesinden kendilerini aşağıya bıraktı.

Dağdan atlayıp uçağa bindiler

Serbest düşüşle saatte 135 kilometre hıza ulaşan paraşütçülerin yanına Pilatus Porter tipi Ttek motor uçak geldi. Bir süre kol uçuşu yaptılar.

Dağdan atlayıp uçağa bindiler VİDEO

Dağdan atlayıp uçağa bindiler

KAPISINDAN GİRMEYİ BAŞARDILAR

Sonrasında iki paraşütçü, uçağın kapısından içeri girmeyi başardı. Kabinde bekleyen bir kişi onları tutarak operasyonun başarıyla tamamlanmasını sağladı.

Dağdan atlayıp uçağa bindiler

6 AY BOYUNCA ÇALIŞTILAR

Bir ilke imza atan iki paraşütçü, proje için yaklaşık 6 aydır çalıştı. 100’den fazla test uçuşu yapan paraşütçüler, sonunda zirveden atlayıp paraşütlerini açmadan uçağa geçme başarısını gösterdi.

Dağdan atlayıp uçağa bindiler

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