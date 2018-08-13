Dalyan’da yayınevleri ilgiden memnun

Dalyan Meydanı’nda, etkinliğe katılan yayınevlerince açılan stantlar, yerli ve yabancı kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 20 yayın evi ve 10 yazarın katıldığı kitap günleri, sergi, söyleşi, imza günleri ve dinletilere sahne oldu.

Kış aylarında büyükşehirlerdeki fuar alanlarında okuyucu ile buluştuklarını dile getiren yayıncılardan Mustafa Mert, yaz döneminde sahil kentlerinde kitapseverlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

"HALKIN YOĞUN İLGİSİ VAR"

Mustafa Mert; "Yerli ve yabancı tatilciler ile yerel halkın yoğun ilgisi var. Onlar içinde faydalı oluyor bu etkinlik. Bizim bu bölgeye gelmemiz ve kitaplara daha rahat ulaşmalarını sağlamamız yaz ayında okuyucu için bir güzellik oluyor, renk oluyor."diye konuştu.

"DURUMDAN MEMNUNUZ"

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen kitap fuarından oldukça memnun olduklarını vurgulayan Serkan Özen ise, "Kitap ile Dalyan’ı, bölge halkını ve tatilcileri buluşturmak bu atmosferde yer almak bizim içinde güzel bir durum. Yazlık bölgelerde fuarlar yapılmaya devam ediyor, biz de katılmaya özen gösteriyoruz. Bu fuarın ardından Köyceğiz’de bir organizasyon düzenlenecek, oraya da katılacağız. Türkiye genelindeki bütün fuarlara katılmaya çalışıyoruz. İl, ilçe, TÜYAP fuarlarına katılarak okuyucu ile buluşuyoruz. Dalyan’da çok güzel bir kitle var. Kitaba yaklaşımları çok güzel, buraya katılan yayınevleri de bu durumdan memnunlar." dedi.



