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Danimarka Başbakanı Rasmussen'nin Türkiye düşmanlığı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi için elinden geleni yapan Danimarka Başbakanı, küstah bir açıklama daha yaptı.

21.10.2017 - 10:19
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DANİMARKA

Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN AB'DE YERİ YOK

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yeri olmadığını ifade eden Rasmussen, müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

TÜRK DÜŞMANI 3 ÜLKE

Müzakerelerin devam etmesini Türkiye'de neler olup bittiğini görebilmek için istediklerini belirten Rasmussen'e Almanya ve Avusturya da destek oluyor.

KÜSTAH DANİMARKALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Danimarka Başbakanı, Erdoğan döneminde AB üyeliğinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu söyleme küstahlığında bulundu.

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