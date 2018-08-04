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Danimarka'da balina katliamı

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda balina katliamı gerçekleştirildi. Danimarka kıyılarına göç eden pilot balinalar balıkçılar tarafından yakalanarak acımasızca öldürüldü.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 10:34..
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Her yıl gerçekleşen balina katliamları ile gündeme gelen Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda bu yıl da benzer manzaralar ortaya çıktı. Her yıl gerçekleştirilen balina avı etkinlikleri bu yıl da oldukça kanlı geçti.

Tam 172 pilot balina avcvılar tarafından katledildi.

Danimarka'da balina katliamı

PİLOT BALİNALAR AVLANDI

Faroe Adalarında yine kanlı balina avı görüntüleri geldi. Pilot balinalar her yıl Danimarka kıyılarından göç ediyor. Balıkçılar tarafından kıyı şeridi boyunca yüzmeye zorlanan balinalar yorgun düşüp yavaşlayınca balıkçılar teknelerle yaklaşıyor. Balinaların yakınına gelen balıkçılar ava başlıyorlar. Denize atlayan balıkçılar balinaları yaralayarak sahile kadar sürüklüyor.

KANLI FESTİVAL

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen balina avı festivali tam anlamıyla bir katliam. Danimarka’nın özerk eyaleti Faroe Adaları’nda geleneksel olarak düzenlenen Grindadrap isimli festival, her yıl dehşet verici görüntülere sebep oluyor.

1500’lü yıllara dayanan ve “Grindadrap” adı verilen festivalde onlarca balıkçı balinaları öldürerek atalarını anıyor. Balıkçılar, küçük motorlarla sığ bir koya sürdükleri balina ve yunusların boğazlarını kesip omuriliklerini kırıyor.

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