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Danimarka'da peçeli kadınlara hapis cezası

Danimarka Halk Partisi ve hükümetin büyük ortağı Liberal Parti Venstre, kamusal alanda peçe ve burka giyenlere hapis cezası verilmesini gündeme aldı.

AA | 11.08.2018 - 18:29..
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Danimarka'da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren “Örtünme Yasası” kapsamında kamusal alanda yasaklanan peçe ve burka giyen kadınlara getirilen para cezasının yanı sıra hapis cezası da isteniyor.

Danimarka’da 3 partili koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve Başbakan Lars Lökke Rasmussen’in partisi Liberal Parti Venstre ile hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ görüşlü Danimarka Halk Partisi, kamusal alanda peçe ve burka giyenlere hapis cezası verilmesini gündeme getirdi.

"BAŞKASININ PARA CEZASINI ÖDEYEBİLİRSİN AMA YERİNE HAPİS YATAMAZSIN"

Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz’ın Danimarka’da verilen peçe cezalarını ödemek için Eylül ayında Danimarka’ya geleceğini açıklamasının ardından harekete geçen partilerin yetkilileri, kamusal alanda peçe ve burka yasağını ihlal eden kişilere hapis cezası verilmesi yönünde açıklamalarda bulundu.

Danimarka Halk Partisi Milletvekili ve Göç ve Uyum Sözcüsü Martin Henriksen de bir kişinin başkasının para cezalarını ödeyebileceğini ama yerine hapis yatamayacağını belirtti. Henriksen, hükümetin kamusal alanda peçe ve burka yasağını ihlal eden kişilere para cezası verilmesinin yanı sıra hapis cezasını da gündemine alması gerektiğini söyledi.

Peçe cezalarının başkaları tarafından ödenmesinin önüne geçilmesini de isteyen Henriksen, cezaların başkası tarafından ödenmesi durumunda, ceza kesilen kişilere gelir olarak sayılmasını ve vergilendirilmesini de istedi.

Hükümetin büyük ortağı Liberal Parti Venstre Milletvekili ve Göç ve Uyum Sözcüsü Marcus Knuth da yasağı sürekli ihlal edenlere toplum hizmeti cezasının yanı sıra hapis cezası verilmesini değerlendirebileceklerini söyledi.

DANİMARKA’DA PEÇE VE BURKA YASAĞI

Danimarka’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre, kamusal alanda burka ve peçe dışında, kar maskesi ve takma sakal ile yüzü kapatmak yasaklandı. Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (yaklaşık bin Türk lirası), ikinci defada 2 bin kron, üçüncü defada 5 bin kron para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise, her yeni ihlalde 10 bin kron ceza kesilecek.

Avrupa genelinde bin 500'den fazla peçe cezası ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.

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