Danimarka'da terör korkusu hakim

Danimarka hükümeti, 12 Kasım’da sona erecek Almanya ile feribot hattı olan limanlarla Almanya kara sınırında gerçekleştirilen sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

TERÖR TEHDİDİ VAR

Sınır kontrollerinin 12 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılması kararını Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Schengen üyesi ülkelere bildiren hükümet, gerekçe olarak terör tehdidinin artmasını gösterdi.

SIĞINMACI KRİZİ

Danimarka, Avrupa’da yaşanan sığınmacı krizinin ardından ilk kez 4 Ocak 2016 tarihinde sınır kontrollerine başlamıştı.

TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKTILAR

Danimarka, Reina katliamını yapan Masharipov'a silah ve mühimmat temin eden İbrahimjon Asparov'u serbest bırakmıştı.

TUTUKLANAN DANİMARKALI

Suriye'ye giderek PYD'ye katılan Danimarkalı Joanna Palani ise, Danimarka yargısı tarafından tutuklanarak ülkenin en büyük cezaevine gönderilmişti.

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