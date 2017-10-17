Danimarka'da uçak düştü: 2 ölü

Batı Sjaelland polisi tarafından yapılan açıklamada, Roskilde Havaalanı'ndan havalanan küçük bir uçağın kalkışından yaklaşık yarım saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle Holbaek kentinin batısındaki Audebo bölgesinde tarlaya düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 56 ve 61 yaşlarındaki iki kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçağın enkazına ve cesetlere ulaşıldığı aktarılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden iki kişinin yakınlarıyla irtibata geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğü ifade edildi.