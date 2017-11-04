Danimarkalı Bakan Stojberg makam aracıyla mülteciyi ezdi

Mültecilerin protesto ettiği Danimarka'nın Göç ve Uyum Bakanı Stojberg, mültecilerle ilgili yapılan toplantı çıkışı aracına bindi ve aracını mültecilerin üzerine sürdü.

Olayın meydana geldiği sırada çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Bakan, yoluna devam etti.

YARALANAN MÜLTECİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Bir polis memuru ise engel olmak istese de, mültecinin bakanın aracı altında ezilmesine engel olamadı. Yaralanan mülteci hakkında ise bilgi verilmedi.

Danimarkalı bakan mülteciyi ezdi İZLE



DANİMARKALI BAKAN DAHA ÖNCE İSLAMA HAKARET ETMİŞTİ

Danimarka’nın Göç ve Uyum Bakanı Inger Stojberg, bir müzeye tepki göstermek amacıyla Hz. Muhammed’i başında bomba şeklinde bir sarıkla resmeden tartışmalı bir karikatürü sosyal medya hesabında paylaşmıştı.