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Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

15 Temmuz darbe girişiminin tepe ismi olan Akın Öztürk, yargılanma sürecini beklemeden OHAL komisyonuna başvuruda bulundu.

24.10.2017 - 08:55
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Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerle birlikte hareket eden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, mağduriyetler için oluşturulan OHAL Komisyonu'na dilekçe verdi.

RÜTBESİNİ GERİ İSTİYOR

Yayınlanan KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Öztürk, karara itiraz ederek kadrosunu ve rütbesini geri istedi.

DAMADI DA FETÖ'CÜ

FETÖ'cü Öztürk'ün damadı da 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde aktif rol almıştı.

FETÖ'cü Hakan Karakuş, 15 Temmuz gecesi halkı bombalayan pilotları koordine etmişti.

Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

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