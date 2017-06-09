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Darphanenin 'çeyrek' üretimi patladı

Darphanenin "çeyrek" altın üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 211 arttı.

09.06.2017 - 12:17
  1. Haberler
  2. Ekonomi

katar

Önceki aylarda 500 bin bandında seyreden Darphanenin çeyrek altın üretimi geçen ay 1,7 milyon adedi geçti.

MAYISTA ÜRETİM PATLAMASI YAŞANDI

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre düğün sezonuna girilmesiyle birlikte söz konusu kurumun mesaisi de yoğun başladı. Önceki dönemlerde aylık "çeyrek" üretimi 500 bin adetlerde seyrederken, mayısta bu altın türünde adeta üretim patlaması yaşandı.

YÜZDE 211 ARTIŞ

Buna göre Darphane mayıs ayında 1 milyon 786 bin 80 adet çeyrek üretimi gerçekleştirdi. Darphanenin çeyrek üretimi nisanda 572 bin 790 adet olarak kaydedilmişti. Böylece "çeyrek" üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 211 artış gösterdi.

Darphanenin çeyrek üretimi ocakta 491 bin 660 adet, şubatta 337 bin 330 adet, martta 539 bin 850 adet, nisanda ise 572 bin 790 adet olarak kaydedildi. Bu yılın ocak-mayıs dönemindeki toplam çeyrek üretimi ise 3 milyon 727 bin 710 adet olarak sayıldı.

İLK 5 AYDA ÜRETİLEN ZİYNET ALTININ 3 MİLYONU ÇEYREK

Darphane verilerine göre bu yılın ocak-mayıs döneminde Darphane adet bazında toplamda 5 milyon 584 bin 341 altın üretimi gerçekleştirdi. Bunun 4 milyon 863 bin 851 adeti ziynet altını olurken, 714 bin 130'u sikke altın, 6 bin 360'ı da gram altın olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk 5 ayında üretilen ziynet altının 3 milyon 727 bin 710'u "çeyrek", 521 bin 855'i "yarımlık", 541 bin 467'si "birlik", 71 bin 424'ü "ikibuçukluk", bin 395'i "beşlik" olarak kayıtlara geçti.

Sikkede ise 73 bin 185'i "çeyreklik", 16 bin 986'i "yarımlık", 614 bin 29'u "birlik", bin 500'ü "ikibuçukluk", 8 bin 430'u da "beşlik" olarak ölçüldü.

* Darphanenin bu yılın ilk 5 ayında üretim miktarları şöyle;

DÖNEM Çeyreklik (Adet)
Ocak 491.660
Şubat 337.330
Mart 539.850
Nisan 572.790
Mayıs 1.786.080
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