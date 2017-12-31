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Datça'da deniz keyfi

2017 yılının son gününde tüm ülke kışa merhaba derken, Muğla'da 17 derecelik sıcaklığa rağmen tatilciler yazdan kalma bir gün geçirerek denize girdiler.

DHA | 31.12.2017 - 09:56..
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Yılın son günlerinde Türkiye'nin bir çok ilinde soğuk hava hakimiyetinde bir iklim seyrederken, Muğla'nın Datça ilçesinde tatilciler denize akın etti.Datça'da deniz keyfi

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu Datça'da, parçalı bulutlu havaya rağmen vatandaşlar sahile akın etti. Hayıtbükü Plajı'nda farklı yaş gruplarından birçok kişi denize girdi.Datça'da deniz keyfi

Yılbaşı tatili için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Meltem Karabatak, "Muğla bölgesi cennet. Deniz suyu sıcaklığı tam bana göre. Çocuklar gibi eğleniyorum. Herkesi bu zevki yaşamaya davet ediyorum" dedi.
Datça'da deniz keyfi

Datça'da deniz keyfi

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