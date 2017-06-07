Dayan Yüreğim oyuncuları yapım şirketini basacak

Endemol Shine Türkiye'nin yapımcılığını gerçekleştirdiği, başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz, Bengi Öztürk ve Berk Atan'ın paylaştığı ‘Dayan Yüreğim' dizisinin set ekibi ve oyuncuları yapımcı şirkete kazan kaldırdı.

SADECE ECE USLU'YA PARA ÖDEDİLER

13 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılan dizinin oyuncuları ve set ekibinin yarın saat 13.00’te Endemol Shine’ın Levent’teki binasına giderek haklarını isteyeceği öğrenildi. Dizi ekibinden sadece Ece Uslu’nun ödeme aldığı, diğer oyuncuların çalışmalarının karşılığını tahsil edemediği ileri sürüldü.

Hikayesi Ozan Yurdakul'a, senaryosu Serap Gazel'e ait ‘Dayan Yüreğim'in yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturuyordu. Hazırlıkları bir yıl devam eden dizi 13. bölümde final yapmıştı. Dizi, daha önce de başrol oyuncusu Ece Uslu’nun, sette sinir krizi geçirip karavanı dağıttığı gündeme gelmişti. Uslu, projede her şeyini kaybeden ve yaşadığı büyük acının intikamını almak için savaş veren ‘Elvan’ karakterini canlandırıyordu.