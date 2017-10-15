taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

DEAŞ ile PYD arasında Rakka anlaşması

Amerika'nın beslediği PYD'li teröristler, DEAŞ'lı teröristlerin Rakka'dan çıkması için anlaşmaya vardı.

15.10.2017 - 17:35
  1. Haberler
  2. Gündem
DEAŞ ile PYD arasında Rakka anlaşması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı bütün gücüyle direnen terör örgütü DEAŞ, Amerika tarafından desteklenen teröristlere direnmedi.

AMERİKA'NIN RAKKA PLANI

Pentagon'un koordine ettiği operasyonla örgütün ana merkezi olarak gösterilen Rakka'ya saldıran PYD'li teröristler, DEAŞ'lı militanlarla anlaşma sağladı.

ÇATIŞMA OLMAYACAK

Amerikalı komutanların verdiği talimatlarla iki örgüt arasında yapılan anlaşma şartlarına göre; DEAŞ'lı teröristler bölgeden çatışmadan çıkacak.

AMERİKA TERÖRİSTLERİN YANINDA

Bölgedeki teröristlerle açık bir şekilde işbirliği yapan Amerika, Türkiye'de de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantılarına 1.500 TIR silah ve mühimmat göndermişti.

ABD'nin Rakka'da öldürdüğü sivil sayısı haberi

DEAŞ ile PYD arasında Rakka anlaşması

Rus medyası: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti haberi

DEAŞ ile PYD arasında Rakka anlaşması

İlginizi Çekebilir
Doğan Medya Center'da 15 Temmuz keşfi
Darbe girişimine yönelik yargılamalarda genellikle keşif yöntemine başvurulmuyordu.
Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor
Bağdat'a bağlı güçler şehrin güneyinde konuşlandı. Kontrolü sağlamak için girmeye hazırlanıyor.
Bereket Dağı'nın stratejik önemi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatılan Bereket Dağı, bölgede geçişlerin kontrol edilebileceği çok önemli bir konuma sahip..
Başbakan: Hudutlarımızda şer kuşağına izin vermeyiz
Başbakan Yıldırım, "Suriye ve Irak hudutlarımızda, bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

229
Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

238
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

170
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

17
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

59
Somali'de 3 günlük yas ilan edildi

Somali'de 3 günlük yas ilan edildi

114
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

254
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM