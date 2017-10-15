DEAŞ ile PYD arasında Rakka anlaşması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı bütün gücüyle direnen terör örgütü DEAŞ, Amerika tarafından desteklenen teröristlere direnmedi.

AMERİKA'NIN RAKKA PLANI

Pentagon'un koordine ettiği operasyonla örgütün ana merkezi olarak gösterilen Rakka'ya saldıran PYD'li teröristler, DEAŞ'lı militanlarla anlaşma sağladı.

ÇATIŞMA OLMAYACAK

Amerikalı komutanların verdiği talimatlarla iki örgüt arasında yapılan anlaşma şartlarına göre; DEAŞ'lı teröristler bölgeden çatışmadan çıkacak.

AMERİKA TERÖRİSTLERİN YANINDA

Bölgedeki teröristlerle açık bir şekilde işbirliği yapan Amerika, Türkiye'de de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantılarına 1.500 TIR silah ve mühimmat göndermişti.

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