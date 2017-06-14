DEAŞ Tuzhurmatu'da Peşmerge güçlerine saldırdı

DEAŞ, gece yarısından hemen sonra Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu İlçesi'nin batısında yer alan El Zerge bölgesindeki Peşmerge nöbet noktalarına büyük bir saldırı başlattı. Saldırı sonrası teröristler nöbet noktalarını ele geçirerek ateşe verdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 Peşmerge hayatını kaybederken 3 peşmerge de ağır yaralandı. Saldırılar sırasında bölgeye sevk edilen takviye gücü konvoyu da DEAŞ'ın yol kenarına döşediği mayınların hedefi oldu. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.