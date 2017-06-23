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DEAŞ'a katılmak isteyen Amerikalı gözaltında

DEAŞ saflarına katılmak için plan yaptığı iddia edilen bir kişi New York'taki JFK Havalimanı'nda yakalandı.

23.06.2017 - 07:18
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New York Güney Bölgesi Federal mahkeme savcılığından yapılan açıklamada, Bronx ilçesinde yaşayan Saddam Mohamed Raishani isimli (30) kişinin DEAŞ'a katılma amacıyla gittiği havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.

DEAŞ BAĞLANTISI

Zanlının daha önce de başka birisinin DEAŞ'a katılmasına aracılık ettiği, örgütün sosyal medya gruplarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Açıklamada, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen zanlının, bu planını polis muhbiri olduğunu bilmediği bir tanıdığına açtığı, onun da durumu polise bildirdiği ifade edildi.

DEAŞ'a katılmak isteyen Amerikalı gözaltında

SURİYE'YE GİDECEKTİ

Zanlının arkadaşına daha önce DEAŞ'a katılmasına aracılık ettiği kişiyle birlikte gitmediği için pişman olduğunu söylediği, "zor da olsa doğru kararı aldığını" dile getirerek Suriye'de DEAŞ'a katılmayı planladığını anlattığı aktarıldı.

FBI YAKALADI

Açıklamada, 21 Haziran tarihinde Lizbon aktarmalı İstanbul bileti aldığı öne sürülen zanlının havalimanında uçağa binmek üzereyken FBI tarafından yakalandığı kaydedildi.

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