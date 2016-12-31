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DEAŞ'ın sözde emirlerinden biri daha öldürüldü

TSK'nın dün düzenlediği hava harekatında DEAŞ terör örgütünün sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin de öldürüldüğü açıklandı.

Ajanslar | 31.12.2016 - 13:34
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DEAŞ'ın sözde emirlerinden biri daha öldürüldü

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, DEAŞ terör örgütünün sözde emirlerinden olan Ebu Ensari'nin öldürüldüğü tespit edildi.

DÜN DE TUNUSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

TSK'nın önceki günkü taaruzları sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi öldürülmüştü.

Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından, El Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında silah mevzisi ve karargah olarak kullanılan 12 binanın imha edildiği açıklanmıştı.

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