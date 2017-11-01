taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.854
USD
3,8145
EURO
4,4388
ALTIN
156,56
PETR
61,5600

Dedesinin mezarında çekilen fotoğrafları görünce şikayetçi oldu

Meksika'da, bir mezarlıkta çekip sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları popüler olan 3 genç kızın başı belaya girdi.

01.11.2017 - 17:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika’da üç genç kızın, büyük babasının mezarında çektirdiği seksi fotoğrafları gören torun “ölüye saygısızlıktan” üç kızdan şikayetçi oldu.

Meksika'da üç genç kız bir mezarlıkta çekildikleri fotoğrafları Facebook'ta paylaştı. Kızların çektiği fotoğrafların popüler olması üzerine, mezarda yatan adamın torunu harekete geçti. Meksika’nın Cardenas şehrinde Annecy Hernandez, büyük babasının mezarındaki şok edici fotoğrafları gördü ve üç kızdan şikayetçi oldu.

Dedesinin mezarında çekilen fotoğrafları görünce şikayetçi oldu

'ÖLÜYE SAYGISIZLIK' DİYE YORUMLANDI

Şort ve yüksek topuklu ayakkabılarla mezarın başında poz verenlerden bir tanesi internette 400 bin takipçisi olan makyöz Egso Ortega idi. Genç kadın cumartesi günü fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar 20 bin’den fazla paylaşıldı ve 6 binin üzerinde yorum aldı. Takipçiler “ölüye saygısızlık” olarak nitelendirdikleri bus duruma karşı genç kadını eleştiri yağmuruna tuttu ve mezarda yatan adamın yakınlarına haber verdi. Bunun üzerine mezarın üzerine çıkılarak çekilen fotoğrafları gören torun, yetkililere haber verdi ve kızlardan şikayetçi oldu.

Dedesinin mezarında çekilen fotoğrafları görünce şikayetçi oldu

İlginizi Çekebilir
Çin'de mucize kurtuluş
Çin'de bir motosikletli, seyir halindeyken dev kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
May'dan Irak ile IKBY'ye çağrı
İngiltere Başbakanı Theresa May, Bağdat hükümeti ile IKBY arasında yaşanan gelişmelere ilişkin uzlaşı çağrısında bulundu.
Musul Valisi, görevden alındı
Musul Valisi Nevfel el-Akub'un "yolsuzluk ve kamu malına zarar verdiği" gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi.
Hindistan'da elektrik santralinde kaza
Hindistan'da bir elektrik santralinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 8 kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

İstifa eden Edip Uğur Sözcü'ye konuştu

335
ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

ABD'li komutan Suriye'deki asker sayısını açıkladı

51
HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

214
Osman Kavala tutuklandı

Osman Kavala tutuklandı

119
Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

Avukat Kutbettin Kaya balıkçıda öldürüldü

40
Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

Demet Akalın'ın Cadılar Bayramı makyajı

474
Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

Müjdat Gezen'den Atatürk'ü eleştirenlere sert sözler

609
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM