Dedesinin mezarında çekilen fotoğrafları görünce şikayetçi oldu

Meksika’da üç genç kızın, büyük babasının mezarında çektirdiği seksi fotoğrafları gören torun “ölüye saygısızlıktan” üç kızdan şikayetçi oldu.

Meksika'da üç genç kız bir mezarlıkta çekildikleri fotoğrafları Facebook'ta paylaştı. Kızların çektiği fotoğrafların popüler olması üzerine, mezarda yatan adamın torunu harekete geçti. Meksika’nın Cardenas şehrinde Annecy Hernandez, büyük babasının mezarındaki şok edici fotoğrafları gördü ve üç kızdan şikayetçi oldu.

'ÖLÜYE SAYGISIZLIK' DİYE YORUMLANDI

Şort ve yüksek topuklu ayakkabılarla mezarın başında poz verenlerden bir tanesi internette 400 bin takipçisi olan makyöz Egso Ortega idi. Genç kadın cumartesi günü fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar 20 bin’den fazla paylaşıldı ve 6 binin üzerinde yorum aldı. Takipçiler “ölüye saygısızlık” olarak nitelendirdikleri bus duruma karşı genç kadını eleştiri yağmuruna tuttu ve mezarda yatan adamın yakınlarına haber verdi. Bunun üzerine mezarın üzerine çıkılarak çekilen fotoğrafları gören torun, yetkililere haber verdi ve kızlardan şikayetçi oldu.