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Defne Samyeli podyumda

Defne Samyeli, Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 11:47..
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CC

Her sezon yaptığı koleksiyonlarla beğeni toplayan Cengiz Abazoğlu, dün de 2018-19 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıttı.

MANKENLERİN IŞIĞINI SÖNDÜRDÜ

Defilelerinde baş mankenleri olarak Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy'dan vazgeçmeyen Abazoğlu, bu sene podyuma Defne Samyeli'ni de çıkardı.

Cengiz Abazoğlu'nun defilesinden öne çıkanlar FOTO GALERİ

Sahnede şarkı da söyleyen Defne Samyeli, giydiği ateş kırmızı elbisesiyle mankenleri gölgede bıraktı.

Defne Samyeli podyumda ViDEO

Defne Samyeli podyumda

115 parçalık 2018-19 Sonbahar/Kış koleksiyonuyla geçmişi yeniden yorumlayan moda tasarımcısı, yaptığı zaman yolculuğundaki dönemin kadınlarındah ilham alarak kıyafetleri tasarladı.

Defne Samyeli podyumda

Defne Samyeli podyumda

Defne Samyeli podyumda

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