Defne Samyeli podyumda

Her sezon yaptığı koleksiyonlarla beğeni toplayan Cengiz Abazoğlu, dün de 2018-19 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıttı.
MANKENLERİN IŞIĞINI SÖNDÜRDÜ
Defilelerinde baş mankenleri olarak Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy'dan vazgeçmeyen Abazoğlu, bu sene podyuma Defne Samyeli'ni de çıkardı.
Cengiz Abazoğlu'nun defilesinden öne çıkanlar FOTO GALERİ
Sahnede şarkı da söyleyen Defne Samyeli, giydiği ateş kırmızı elbisesiyle mankenleri gölgede bıraktı.
115 parçalık 2018-19 Sonbahar/Kış koleksiyonuyla geçmişi yeniden yorumlayan moda tasarımcısı, yaptığı zaman yolculuğundaki dönemin kadınlarındah ilham alarak kıyafetleri tasarladı.