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Defne Samyeli'nin Ahu Yağtu rahatsızlığı

3,5 aydır Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, Ahu Yağtu'yla karşılaşmak istemedi.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 08:14..
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Defne Samyeli'nin Ahu Yağtu rahatsızlığı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz oğlu Kemal’in, 2 Ağustos’taki 6. yaş günü için Bodrum’daki villasında davet verecek. İddiaya göre; ünlü komedyen partiye sevgilisi Defne Samyeli’yi de davet etti.

DEFEN DAVETİ GERİ ÇEVİRDİ

Cem Yılmaz’ın eski eşi, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu ile bir araya gelmek istemeyen Defne Samyeli daveti geri çevirdi.

TATİL YAPMALARINI İSTEMİYOR

Her sene çocukları KemalDefne Samyeli'nin Cem Yılmaz’ın eski eşiyle tatil yapacak olmasından da rahatsız olduğu iddialar arasında.

Cem Yılmaz, her sene eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal ile tatil yapıyor.

Defne Samyeli'nin Ahu Yağtu rahatsızlığı

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