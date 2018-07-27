Delegeler Alevi hassasiyetiyle imzalarını geri çekti

24 Haziran seçimlerinin ardından gözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna diken Muharrem İnce, delegelerden noter huzurunda imza toplamaya başladı.

CHP'DE DEĞİŞİM

Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladığını açıklayan Muharrem İnce destekçileri, partide değişim zamanının geldiğini savunuyor.

İmza toplama süreci devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı imza veren delegelerden bazıları geri adım atmaya başladı.

ALEVİLER TASFİYE Mİ EDİLECEK

İmzaların geri alınmasının perde arkasında ise Alevi hassasisyeti var.

Partideki Alevilerin tasfiye edileceği endişesine kapılan delegeler imzalarını geri çekti.

"ÇOK FAZLA DELEGEYLE KONUŞTUM..."

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında "Bu arada Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başta olmak üzere bazı parti yöneticilerine tepki olarak imza veren çok fazla delegeyle konuştum. Bazıları “Aleviler tasfiye ediliyor” kaygısıyla imzalarını geri çekse de kapsamlı bir yönetim değişikliği istiyor." ifadelerini kullandı.