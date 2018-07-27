taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.169
USD
4,8751
EURO
5,6711
ALTIN
191,19
PETR
74,4400

Delegeler Alevi hassasiyetiyle imzalarını geri çekti

CHP'de yaşanan liderlik krizinde Alevilik hassasiyeti dengeleri değiştirdi; Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli artık daha güçlü.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
Delegeler Alevi hassasiyetiyle imzalarını geri çekti

24 Haziran seçimlerinin ardından gözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna diken Muharrem İnce, delegelerden noter huzurunda imza toplamaya başladı.

CHP'DE DEĞİŞİM

Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladığını açıklayan Muharrem İnce destekçileri, partide değişim zamanının geldiğini savunuyor.

İmza toplama süreci devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı imza veren delegelerden bazıları geri adım atmaya başladı.

ALEVİLER TASFİYE Mİ EDİLECEK

İmzaların geri alınmasının perde arkasında ise Alevi hassasisyeti var.

Partideki Alevilerin tasfiye edileceği endişesine kapılan delegeler imzalarını geri çekti.

"ÇOK FAZLA DELEGEYLE KONUŞTUM..."

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında "Bu arada Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başta olmak üzere bazı parti yöneticilerine tepki olarak imza veren çok fazla delegeyle konuştum. Bazıları “Aleviler tasfiye ediliyor” kaygısıyla imzalarını geri çekse de kapsamlı bir yönetim değişikliği istiyor." ifadelerini kullandı.

Delegeler Alevi hassasiyetiyle imzalarını geri çekti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

246
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

274
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

219
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

140
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

32
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

61
Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

Türkiye'nin en kalabalık haneleri Doğu'da

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM