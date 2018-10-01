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Demet Akalın: Bize büyü yaptılar

Evinin yolunun başına büyü koyulduğunu iddia eden Akalın, "Ne ayıp, niye benimle uğraşıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 09:37..
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Eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından ani bir kararla 6 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Demet Akalın, magazin dünyasının gündemine oturdu.

Boşanmanın ardından kendini işine veren popçu, Instagram hesabından takipçileriyle dün akşam canlı yayın gerçekleştirdi.

"MANYAK MISINIZ SİZ"

Yayın sırasında Demet Akalın, evinin yoluna büyü yapıldığını iddia etti. Akalın şöyle konuştu: "Biri benim evimin yolunun başına büyü koymuş. Ne ayıp, niye benimle uğraşıyorsunuz? Manyak mısınız siz?"

Demet Akalın: Bize büyü yaptılar

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