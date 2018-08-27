Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın, önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda görüntülendi. Özlem Yıldız, Deha Bilimlier ve eşi Aslı Bilimlier ile yemek yiyen şarkıcı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ASLA YAPMAM"

Eşi Okan Kurt Instagram hesabı açması üzerine sorulan “Gelen mesajları kontrol ediyor musunuz?” sorusuna Akalın şöyle yanıt verdi: “Asla yapmam. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben kendime güveniyorum. Onu kendine güvenemeyenler, boynuzları yiyenler düşünecek.” Akalın’ın bu açıklaması, “Demet Şener’e laf attı” şeklinde yorumlandı.