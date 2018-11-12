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Demet Akalın: Hira için görüşüyorum

Eski eşi Okan Kurt'la barıştığı iddia edilen Demet Akalın'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 07:24..
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Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile yeniden barışabileceklerinin sinyalini vermişti. Çift bu hafta sonu kızları Hira ile Polonezköy'e gitti. Çiftin barıştıkları iddia edildi.

Demet Akalın: Hira için görüşüyorum

Aralarındaki buzları eriten ikili barış sinyali verdi. Okan Kurt ve Demet Akalın’ın fotoğraflarını görenler 'Demet, Okan'ı affetti' yorumunda bulundu.

"ÇOK MERAKLI OLMAYIN"

Akalın'dan açıklama geldi: "Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Sanki senin üzerine vazife, fotoğraflarımı atmak akıllı! Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar zeki zannetmeyin! Ayıptır..!"

"TENİNİN KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Demet Akalın ve Okan Kurt ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı. Olayların ardından Demet Akalın, Okan Kurt'tan boşanma kararı almıştı. Bir süre "Okan'a çok sinirliydim" diyen Akalın, 2. Sayfa programında 'Okan Bey'i özlediniz mi?' sorusuna 'Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok." cevabını vermişti.

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