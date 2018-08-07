Demet Akalın: Işın atlardan deli para kazanıyor

Önceki gece Demet Akalın Bodrum'daki bir kulüpte konser verdi.

"HİRA HAYVAN SEVİYOR"

Şarkı arasında kızı Hira’nın hayvanları çok sevdiğinden söz eden Demet Akalın, “Burada da kendisine bir tane köpek aldı. ‘Bunu İstanbul’a götüreceğiz değil mi?’ diyor. İstanbul’daki evde de köpeğimiz, civcivlerimiz, kuşumuz, 2 tane tavşanımız, bir tane atımız var. Atı Berkay almıştı ona 2 sene önce. Doğum günü hediyesiydi." diyerek kızı Hira'nın hayvan sevgisini dile getirdi.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Konu Işın Karaca'ya gelince ise Demet Akalın ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Işın Karaca’ya rakip olacağım. Işın deli para kazanıyor. Gözüm Işın’ın parasında. Atlardan çok para kazanıyor. Diyor ki 14 tay var, yarışlar, marışlar. Şaka yapıyorum tabi. Anlamadığım bir sektör. Hira’nınki at değil, midilli falan. Geçen gittim çiftliğe, ‘midilli tüp bebek tedavisi görüyor, bu doğursun bir işe yarasın’ dediler. İyi dedim bende” şeklinde konuştu.