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Demet Akalın konserden önce konuştu: İşime sarılacağım

2 gün önce Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın konser verdi. Konser öncesi yaptığı açıklamada "Bu dönemde kızıma ve işime dört elle sarılacağım. Beni onlar toparlayacak." dedi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 11:26..
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Altı buçuk yıllık eşi Okan Kurt'tan önceki gün yıldırım kararıyla boşanan Demet Akalın, dün konser için Antalya'ya gitti. Havalimanında soruları yanıtlayan Akalın, bu zor dönemde kendisini işinin ve kızının ayakta tutacağını söyledi.

"BENİ KIZIM VE İŞİM KURTARACAK"

Alın teriyle alarak döşediği evine haciz gelmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Akalın, "Zor bir süreç. Bu dönemde dört elle işime ve kızıma sarılacağım. Beni onlar toparlayacak." dedi.

Demet Akalın konserden önce konuştu: İşime sarılacağım

LÜKS VİLLAYA GELEN HACİZ EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Boşanma kararının detayları da su yüzüne çıkarken çiftin iddia edildiği gibi buna önceden karar vermediği, ayrılığa Kurt'un borçlarından dolayı eve haciz gelmesinin sebep olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının, geçen yıl aldığı villasının kapısında haciz memurlarıyla karşılaşınca şoke olduğu, görevlilerin kızları Hira'nın odasındaki eşyaları da almaya kalkması üzerine sabrının taştığı ve boşanma prosedürlerini tamamlaması için avukatına talimat verdiği öğrenildi.

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