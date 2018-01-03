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Demet Akalın ile Özlem Yıldız barıştı

Demet Akalın, 4 yıldır küs olduğu sunucu Özlem Yıldız ile 31 Aralık akşamı sarılıp kucaklaştı.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 14:05..
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İki eski dost yıllar önce kavga etmiş ve kanlı bıçaklı olmuştu. 2017 yılının son gününde barışan Demet Akalın ve Özlem Yıldız herkesi şaşırttı.

Demet Akalın ile Özlem Yıldız barıştı

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ"

Özlem Yıldız, ''Nasıl barıştınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Demet ile Acarkent'te karşılaştık, selamlaştık. Eski dost düşman olmaz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladık…''

DEMET AKALIN İLE ÖZLEM YILDIZ NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Demet Akalın kızı Hira'ya 7 aylık hamileyken katıldığı bir programda yakın dostu Özlem Yıldız'a neden küstüğünü şu sözlerle açıklamıştı: ''Artık hayatımda olur ya da olmaz önemli değil. Bir doğum günü daveti yüzünden tatsızlık yaşadık. Kendisi eve kadar geldi. Konuşmak istemedim. Mesajlara cevep vermedim. Önemli gördüğüm kişilerin mesajına dönerim''

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