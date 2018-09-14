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Demet Akalın'ın evini şimdi de su bastı

Okan Kurt'tan 11 Eylül'de boşanan ve zor günler geçiren Demet Akalın'ın bir de evini su bastı. Şarkıcı Instagram hesabından isyan etti.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 14:14..
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Önce Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine haciz gelen ardından da 6.5 yıllık evliliğini sonlandıran Demet Akalın'ın aksilikler peşini bırakmıyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası ünlü şarkıcının evi sular içinde kaldı.

''BEN SİZE NE YAPTIM?''

Demet Akalın, bugün Instagram hesabından su basan odasının fotoğrafını paylaştı. Hacze gelenlere kendi elleriyle çay verdiğini ve onlara güvendiğini ama onların evin hortumlarına kadar götürmeye çalıştığını iddia ederek hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Demet Akalın şu sözlerle isyan etti: ''Şimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat, icra müdürü hakkınızda suç duyurusu yapacağım! Şu evimin sökemediğiniz kopardığınız hortumlar bu yağmurda evi su bastırdı! Kurutma makinalarını da almışsınız çocuğumun eşyaları perişan! Yaa ben size o gün kendi ellerimle çay servisi yaptım müdüre güvendim çektim çıktım evden kızımla! Bu evi bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım? Ben size ricam etttim Hira'nın ilk okul günü girmeyin odasına dedim. TV, klima ne varsa alacağız dediniz! Sizin derdiniz ben değilim, borçlunuz da ben değilim! O formalite boşandı diyenlerin hepsini yüce rabbbime havale ediyorum! Nerede çocuk, nerede aile mahkemesi! Nerede benim hakkım!''

Demet Akalın'ın evini şimdi de su bastı

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