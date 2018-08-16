Demet Şener: Aşka kendimi kapatmadım

2005’te evlendiği İbrahim Kutluay’dan 8 ay önce boşanan Demet Şener Şamdan’a konuştu.

İşte Demet Şener'in açıklamaları...

"16 YIL SONRA DÖNDÜM"

“Mesleğime 16 yıl ara verdim. Döndüğümde insanların beni bu kadar bağırlarına basacaklarını bilmiyordum. Bu ilgiyi, sevgiyi, takdiri özlemişim. Vücudumu, yüzümü daha çok beğeniyorum. Bu mantık, akıl ve olgunlukla daha güzel işler yapacağım.





"AŞKA İNANIYORUM"

Aşka inanıyorum. Kendimi kapatan biri değilim. O kişi bir yerde karşıma çıkacak. Yeter ki düzgün olsun. Tabii bunlar ısmarlama konular değil. Kime aşık olacağınızı bilemezsiniz.

"HAK ETTİĞİM MUTLULUĞU BULACAĞIM"

Biri bana bu ahlaksızlığı yaptı diye herkese aynı gözle bakmam. Bir yerlerde düzgün adamlar var. Hak ettiğim mutluluğu bulacağım. Temiz kalbime, sevgime güveniyorum. Mutlu edilmekten başka bir şey istemiyorum. Zaten her şeye sahibim.

"ASLINDA HER İNSAN GÜÇLÜ"

Çevrem ‘Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Bunları başkası yaşasa somurtup oturur’ diyor. Yaradılışım böyle. Aslında her insan çok güçlü, ama bunun farkında değil.”