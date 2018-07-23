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Demet Şener formunun sırrını açıkladı

21 yıldır kilo almadan formunu koruyan Demet Şener, sporu hiç aksatmadığını, haftanın 2 günü yolga yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 09:42..
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1995 Türkiye Güzeli, eski manken Demet Şener havuz başında verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı.

Demet Şener formunun sırrını açıkladı

İki çocuk annesi olan 41 yaşındaki Demet Şener formunun sırrını açıkladı:

"Sporu yaz-kış hiç aksatmıyorum. Haftanın 2 günü yoga yapıyor, 4 günü ağırlık çalışıyorum. Akşam en geç 23.00’te yatıyor, sabah 06.00’da kalkıyorum.

"HER ŞART ALTINDA MUTLU OLMAYI BİLİYORUM"

Yediğime içtiğime de dikkat ediyorum. Ayrıca her şart altında mutlu olmayı biliyorum.”

Demet Şener hamilelik dönemlerini saymazsak tam 21 yıldır 57 kilo.

Demet Şener formunun sırrını açıkladı

Demet Şener formunun sırrını açıkladı

Demet Şener formunun sırrını açıkladı

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