Demet Şener yogaya devam ediyor

Eski baketbolcu İbrahim Kutluay ile bir türlü boşanamayan eski manken Demet Şener, kendini çocuklarına ve yoga yapmaya adadı.

SON HAREKETİ

Yoga konusunda kendisini geliştiren Şener, son hareketini de sosyal medya hesabından paylaştı. Kollarını arkaya alıp uzanır gibi bacağını arkasına alan ünlü manken herkesi şaşıttı.

Yoga yaparken yaşadıklarını unuttuğunu söyleyen Demet Şener, “Yoga hayata bakış açımı değiştirdi. Bana hayata bakışımda esneklik kazandırdı. Stres ve öfke yönetimini bana öğrettti” demişti.