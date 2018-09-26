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Demet Şener'den Demet Akalın açıklaması

Demet Şener, Demet Akalın'ın boşanmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 07:51..
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Podyumların eski modellerinden Demet Şener önceki akşam gerçekleşen Cengiz Abazoğlu'nun defilesine katılan isimlerden oldu.

Gecede, muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara da büyük bir içtenlikle yanıt veren Şener, formunu spor yapmaya borçlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “41 yaşındayım ve her gün spor yapıyorum. Örnek olabiliyorsam ne mutlu bana…”

Demet Şener'den Demet Akalın açıklaması

"BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Demet Akalın’ın boşanması sonrası Akalın ile ilgili yapılan yorumları beğenmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Demet Şener, “Kimsenin hayatı beni ilgilendirmez” diyerek konuyu kapattı.

"ÖNCE BOŞANMAM LAZIM"

‘Aşka kalbiniz kapalı mı?’ sorusuna ise, “Hiç kapalı değil ama önce boşanmam lazım. Kendime yeni bir sayfa açacağım, belki evimi bile değiştirebilirim” diyerek gülümsedi ve yeni bir aşk yaşamasının önündeki engeli de açıklamış oldu.

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