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Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde İnce çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, 87 oy alan Muharrem İnce, en çok oy verilen cumhurbaşkanı adayı oldu.

AA | 24.06.2018 - 21:42..
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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olanların da tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde 162 tutuklu oy kullandı.

Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde İnce çıktı

DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİ 'İNCE' DEDİ

Cumhurbaşkanı seçiminde 3 kişi Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na oy verdi. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise tutuklulardan 37'sinin oyunu aldı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde Demirtaş'ı 35 kişi tercih etti. Cumhurbaşkanı seçiminde en çok oyu ise Muharrem İnce aldı. İnce'ye, bu cezaevinde 87 oy verildi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nden HDP 94, CHP ve İYİ Parti 31'er, Saadet Partisi 2, MHP, HÜDAPAR ve Vatan Partisi de birer oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye bu cezaevinde oy veren tutuklu olmadı.

EDİRNE KAPALI CEZAEVİ'NDEKİ OY SAYILARI

Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise Muharrem İnce 117, Meral Akşener 27, Selahattin Demirtaş 26 oy aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 97 oy çıktı.

Bu cezaevinde AK Parti'ye 25, MHP'ye 94 oy verildi. HDP'yi 47, CHP'yi 68, İYİ Parti'yi 31 tutuklunun tercih ettiği cezaevinde, HÜDAPAR ve Saadet Partisi ise birer oy aldı.

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